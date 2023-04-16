МК: Уехавшая из РФ Алла Пугачева грустным стихом ответила на поздравления с 74-м днем рождения

Примадонна российской эстрады продолжает принимать поздравления с днем рождения. Вчера Народной артистке исполнилось 74 года. Только настроение у певицы оказалось, не радостное, пишет МК.

Музыкальный критик Артемий Троицкий* в микроблоге написал, как исполнительница хита "Арлекино" ему ответила на поздравление. По словам мужчины, Алла Борисовна ему прислала короткое грустное стихотворение. Видимо, таким образом Примадонна решила передать недавние события, которые произошли в жизни.

"Нет ничего зазорного, чтобы встать у столба "позорного", во времена двуличия, он всегда придаёт величия", - написала Пугачева.

Знаменитость к публикации прикрепила фото, на котором позирует у фонарного столба и улыбается на камеру.

Напомним, что Примадонна покинула Россию вместе с семьей. Она давно прекратила концертную деятельность и целиком посвятила себя несовершеннолетними детям.