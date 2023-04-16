Бабушка Ивана Урганта умерла полтора года назад. Однако ее могила до сих пустует без памятника. Сын актрисы и отец шоумена рассказал, почему не торопится устанавливать надгробие.

Нина Ургант скончалась после продолжительной болезни. Звезду советского кино похоронили на Комаровском кладбище в Петербурге. Родственники артистки пока что не успели установить памятник на ее могиле.

Как пояснил Андрей Ургант, для их семьи важна сама концепция памятника, над которой они и работают. Он добавил, вплотную заниматься вопросом памятника будет ближе к лету.

«Пока мы не определились, каким должен быть монумент, мы еще думаем. Не могу сказать, какой именно будет памятник, вероятно, надгробие. Думаю, в ближайшем будущем появится концепция, мы общими усилиями его поставим. В этом деле важна идея», — заявил отец Ивана.

Сам Ургант, говоря о своей бабушке, вспоминал, что она была всегда энергичной и веселой. Шоумену запомнилось, как однажды его бабушка приехала за ним в школу на красных жигулях.