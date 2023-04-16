Настя Каменских прокомментировала слухи о приставаниях рэпера Потапа к бывшей подопечной

Настя Каменских впервые высказалась о слухах, которые связаны с рэпером Потапом и его бывшей подопечной Евгенией Гордой. Певица заявила, что таким образом соперница пиарится.

Ранее молодая исполнительница заявила, что наставник оставался с ней на ночь против ее воли. Рэп-исполнитель настаивал на интимной близости.

Настя опровергла такие заявления коллеги. По словам Каменских, Евгения лишь хотела таким образом привлечь внимание к своей персоне.

«Это неяркая вспышка, о которой все скоро забудут, я за то, чтобы работать», — отметила Настя.

Также жена Потапа прокомментировала сплетни касательно расставания с известным рэпером. Звезда уточнила, что у них все хорошо, а о любых изменениях ее поклонники узнают первыми.