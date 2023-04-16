НТВ: Актер Алексей Макаров тайно женился на стюардессе моложе на 23 года

Актер театра и кино Алексей Макаров тайно сыграл свадьбу. В новом выпуске телешоу «Ты не поверишь» на канале НТВ сын Любови Полищук сам признался в беседе с корреспондентом, что более года он состоит в официальных отношениях.

Избранницей артиста стала стюардесса. Зовут женщину Полина. Супруга Алексея, на которой он тайно женился, моложе его на целых 23 года. По какой-то причине Макаров длительное время скрывал от общественности свою новую возлюбленную.

Как стало известно, встретились будущие супруги примерно три года назад. До этого Макарова нередко замечали в компании таких актрис, как Мария Миронова и Екатерина Семёнова. С бывшими избранницами 51-летний актер часто расставался со скандалами.