Олег Газманов уверен, что дочери Любови Успенской нужно отделиться от матери

На Первом канале сегодня показали второй выпуск музыкального телешоу «Две звезды. Отцы и дети». В рамках этого проекта дуэты родителей и талантливых детей готовят интересные вокальные номера.

Одной из участниц стала дочь Любови Успенской. Татьяна Плаксина в последнее время часто выступает с известной матерью, но Олег Газманов уверен, что девушке пора отделиться от матери и начать сольную карьеру.

«У вас похожи голоса. Мгновенно сливаются. Не знаю, конечно же, какие у Тани планы, быть певицей или не быть. Но своему сыну посоветовал отпочковаться», — отметил Газманов.

Стоит сказать, что при этом Олег Михайлович поставил Любови Успенской и ее наследнице высший балл.