Певец SHAMAN рассказал, что его связывает со сбежавшей из РФ Аллой Пугачевой

Певец Ярослав Дронов, который более известен публике как певец SHAMAN, прославился благодаря исполнению своих патриотических песен «Встанем» и «Я русский». Но первый раз артист заявил о себе 10 лет назад. Тогда вокалист стал финалистом телешоу «Фактор А».

Председателем жюри тогда являлась Народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева. Примадонна оценила талант SHAMANа. Более того, она предрекла парню долгий и нелегкий путь в российском шоу-бизнесе. При этом тогда певица сказала, что найдутся люди, которые Дронову помогут.

Музыкант рассказал, что после окончания шоу с Пугачевой больше не встречался и не общался, она попросту исчезла из его жизни. По словам Ярослава, со сбежавшей из РФ исполнительницей его ничего не связывает.

«После того, как окончился этот проект, она исчезла из моей жизни. Мы не пересекались даже за кулисами», — сказал Шаман.