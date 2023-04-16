Певица РФ Алла Пугачева встала у «позорного» столба в Израиле в свой день рождения

Музыкальная исполнительница Полина Гагарина могла сняться в кинокартине "Вызов" вместо актрисы Юлии Пересильд. Она получала приглашение на съемки,
Кандидат медицинских наук Сергей Лубинец назвал одни вкусный продукт, который вернет молодость и поможет избежать всех возрастных изменений. По
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о выступлении петербургского губернатора Александра Беглова в Таврическом дворце на фоне
Сегодня, 15 апреля 2023 года, Примадонне отечественной эстрады исполняется 74 года, пишет StarHit. В последнее время имя артистки упоминается в
Высокий уровень плохого холестерина может привести к увеличению риска сердечных приступов и инсультов. Однако изменения в питании и образе жизни
В семье знаменитой телеведущей и журналистки Ксении Собчак произошло горе. Ее свекр – Юрий Богомолов умер утром в пятницу, 14 апреля 2023 года.
Во время судебного процесса над Артемом Уссом, являющимся сыном главы Красноярского края, не обошлось без "аномалий". Такое заявление сделала
Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить губернатора
Руководитель канцелярии по внешнеполитическим вопросам в китайском политическом руководстве Ван И сделал заявление в ходе переговоров с руководителем
Руководитель департамента российского внешнеполитического ведомства по консульским вопросам Андрей Климов сделал заявление о той политике, которую