Певица РФ Алла Пугачева встала у «позорного» столба в Израиле в свой день рождения

15 апреля 2023 года легендарная российская артистка Алла Пугачева отметила свой очередной день рождения. Родственники, близкие, друзья и коллеги поздравили звезду эстрады с 74-летием в соцсетях.

Друг Примадонны Артемий Троцкий* тоже не забыл поздравить певицу. Но Пугачева в личном блоге ответила ему фото, которое подписала грустным стихотворением.

Нет ничего зазорного встать у столба «позорного» во времена двуличия он придает величия...





Алла Борисовна продемонстрировала снимок у «позорного» столба в Израиле. В кадре артистка предстала без фотошопа, что по-достоинству оценили ее самые преданные поклонники.