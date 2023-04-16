Певица РФ Полина Гагарина отказалась от съемок на МКС из-за плотного концертного графика

Полина Гагарина призналась, что в свое время отказалась от главной роли в новом фильме «Вызов», поскольку не хотела отменять запланированные ранее концерты. По словам исполнительницы, глава Первого канала Константин Эрнст попросил ее принять участие в съемочном процессе в космосе.

«Константин Львович, не понимаете, у меня подряд идут концерты. Не успеваю я в космос, может быть в следующий раз», — написала артистка продюсеру ответ в телешоу «Подкаст.Лаб».

Также Гагарина назвала «сверхчеловеком» Юлию Пересильд, которой досталась главная роль. Полина сказала, что она из первых уст знает о всех тех сложностях, которые сопровождали артистку во время работы над проектом.

Интересно, но продюсер «Вызова» Константин Эрнст ранее сделал заявление о том, что он готов снять вторую часть фильма, но только уже не на МКС, а на Луне.