Певица Валерия заявила, что уехавшие из России артисты сами себя наказали

Певица Валерия предложила не вспоминать об артистах, уехавших из России.

«Смотрю на это все с точки зрения наших недругов, кто желает нам зла. Они смотрят и говорят: “Чего это у них происходит? Этот уехал, и тот тоже. Все против. У них вообще, творится не пойми что”. Зачем муссируем эту тему на радость врагам? Это не в наших интересах. Пусть думают, что у нас порядок, что мы заодно все, что единый кулак», — сказала певица.

По словам артистки, «люди, которые сделали такой выбор, наказали сами себя».

«Здесь они не смогут жить, работать. Общество отвергло их и не пойдёт на выступления. Знаю, что многие уехавшие чувствуют себя несчастными людьми. Первые месяцы жизни у них была востребованность, ощущение движения, что весь мир теперь у их ног. Но никто из уехавших никому за границей не интересен. Как бы не хорохорились, домой хочется», — добавила исполнительница.

Артистка отметила, что уехавшие за рубеж звезды остаются «русскими людьми, с какой позицией бы туда не поехали».

«Они все равно там чужие и ненужные. Говоришь по-русски, вражина. Одно дело погостить и посмотреть мир, а другое дело — там жить. Поэтому наказывать их не нужно. Они себя сами уже наказали», — резюмировала жена Пригожина.