Погребняк разочаровалась в Пышненко после прихода ST на проект «Новые звезды в Африке»

Продолжается борьба за пять миллионов на проекте «Новые звезды в Африке». В минувшем выпуске реалити-шоу покинул Андрей Свиридов. К участникам присоединился рэп-исполнитель ST.

Звезды из двух коалиций стараются переманить рэпера в свою команду. Спор коснулся Марию Погребняк и Ивана Пышненко. Девушка была уверена, что новый участник выступает на ее стороне, однако актер неожиданно развернул против нее вражду в борьбе за исполнителя.

Погребняк такое поведение Ивана расстроило. На сторону Пышненко встал Игорь Ознобихин. Он сообщил, что юморист может переманить к себе новоприбывшего Семена Молоканова.

Впрочем, как будут дальше развиваться события на проекте, зрители смогут увидеть в шестом выпуске телешоу, который выходит уже сегодня на канале ТНТ.