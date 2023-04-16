Собчак назвала Пугачеву «Родиной-матерью» в день рождения певицы из РФ

Ксения Собчак также поздравила Аллу Пугачеву с ее прошедшим днем рождения. 15 апреля Народной артистке РФ исполнилось 74 года. Журналистка посвятила эмигрировавшей исполнительнице весьма неоднозначный пост, за что интернет-пользователи ее раскритиковали.

Как призналась скандальная ведущая, она тоскует по тем временам, когда они вместе с Примадонной отдыхали за рубежом. Светская львица отметила, что ей сильно не хватает тех встреч, когда они вместе собирались за одним большим столом и вели непринужденные, теплые беседы в домашней обстановке.

Алла Борисовна! Мы любим вас. Спасибо, что по-прежнему вы есть «Родина-Мать!», - написала Собчак.

Однако слова Ксении Анатольевны вызвали настоящий гнев у подписчиков. Общественность не согласилась с высказыванием теледивы.