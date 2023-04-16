«StarHit»: актриса из РФ Олеся Фаттахова ушла из театра и неожиданно запела

Об уходе с большой сцены и погружении в мир пения рассказала актриса Олеся Фаттахова. Актриса, известная по многочисленным сериалам, призналась об этом корреспонденту портала StarHit .

По словам артистки театра и кино, сейчас она сконцентрировала свое внимание на кинокарьере, оставив театр. Также Олеся сообщила, что сейчас пробует себя в роли певицы.

Отвечая на вопрос о заветной мечте, Фаттахова пояснила, что всю театральную жизнь она мечтает получить награду в виде легендарного «Оскара». Она призналась, что в далеком будущем видит себя обладательницей этой престижной статуэтки.

Кроме того, сейчас знаменитость активно развивается профессионально и учится чему-то новому. За минувшие полгода она начала брать уроки верховой езды, занялась изучение английского языка, записала демо песни и сняла к небольшой видеоклип.