StarHit: Певец Киркоров признался, что сам мыл полы в храме

Ни для кого не секрет, что у Филиппа Киркорова есть штат персонала, который следит за порядком в его роскошном доме. Артист сейчас может позволить себе дорогую жизнь, однако так было не всегда. Как признался поп-королль, однажды с ним произошел курьезный случай — он сам мыл полы в храме.

Эта удивительная история произошла в 2010 году. Киркоров пришел в церковь чтобы помолится, но в итоге занялся уборкой. Певец сообщил, что не стал чураться грязной работы, а навел порядок по просьбе местной монахини.

«У меня на души кошки скребли и слезы лились. Я пошел в храм Матроны Московской, что на Таганке. Там ко мне матушка обратилась: «мы сейчас закрыты, бери швабру и помой полы». Я сперва не понял: со мной никто так никогда не разговаривал. Я был тогда звездищей. Грязи было много. Она говорит мне: «Снимай бижутерию и начинай. Я помыл полы в храме. Через девять месяцев на свет появилась Алла-Виктория. Как не поверить в чудеса?», - вспомнил Филипп.