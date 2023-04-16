Татьяна Брухунова и Евгений Петросян покорили поклонников семейными снимками у церкви

Татьяна Брухунова показала поклонникам в своей социальной сети, как они вместе с супругом-юмористом Евгением Петросяном и совместным маленьким сыном Ваганом сходили в храм на освящение куличей.

На снимке, опубликованном в соцсети, звездная семья в полном составе отправилась в храм для того, чтобы освятить пасхальные куличи. На фотографии 77-летний комик держит на руках своего трехлетнего наследника. При этом Брухунова с улыбкой обнимает своего мужа за руку.

Новую публикацию женщина подписала смайликом в виде голубя и белого сердца. Поклонники пришли в восторг от новых семейных кадров. Они оставили в комментариях много теплых слов.