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В Сети появилось архивное фото Жанны Фриске с родной сестрой Натальей

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В Сети появилось архивное фото Жанны Фриске с родной сестрой Натальей
Знаменитости
Фото из открытых источников

Семья Жанны Фриске до сих пор переживает утрату дочери и сестры. В Сети сегодня появилось архивное фото, которым поделилась сестра покойной артистки Наталья.

Жизнь исполнительницы унесла глиобластома (рак головного мозга). Семья Жанны до последнего боролась с агрессивной болезнью, но она оказалась сильнее. Сестра певицы выложила архивный снимок, сделанный незадолго до смерти, на котором девушки выглядят очень счастливыми.

Напомним, Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Сына артистки Платона сейчас воспитывает отец Дмитрий Шепелев. Ведущий часто делится успехами наследника в спорте или учебе. Также мальчик любит играть на гитаре. По всей видимости, увлечение музыкой передалось сыну от его знаменитой талантливой матери.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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