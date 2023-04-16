В Сети появилось архивное фото Жанны Фриске с родной сестрой Натальей

Напомним, Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Сына артистки Платона сейчас воспитывает отец Дмитрий Шепелев. Ведущий часто делится успехами наследника в спорте или учебе. Также мальчик любит играть на гитаре. По всей видимости, увлечение музыкой передалось сыну от его знаменитой талантливой матери.