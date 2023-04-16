Житинкин: «Коллеги завидуют Козловскому и хотят столкнуть его с пьедестала. Он патриот России»

Последние несколько недель не утихают страсти вокруг Данилы Козловского. Депутаты и общественники потребовали отменить постановки с участием артиста. Их возмутило отношение актера к СВО и его поездки в США.

На защиту подвергшегося травле артиста встал режиссер Малого театра Андрей Житинкин. Он уверен, что на Данилу наговаривают зря.

«Мне известно, сколько людей Козловскому завидуют. Они готовы на многое для того, чтобы его с пьедестала скинуть. То, что он талантлив —это да. Он также патриот своей страны. Посмотрите фильмы, в которых играет. Непатриот быть настолько убедителен в героических образах не может», — сказал Житинкин.

По словам кинорежиссера, есть немало знаменитостей, которые за минувший год часто летали за границу, но к ним не приковано так много внимания, как к звезде «Духless». Кроме того, Андрей Альбертович утверждает, что поездки Данила за границу связаны с семейными делами.