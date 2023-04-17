39-летняя Алсу показала в соцсети свою фигуру в обтягивающих легинсах и топе на тренировке

Певица Алсу часто рассказывает подписчикам о личной жизни. Последние несколько месяцев артистка публикует фото и новости о своем похудении, а также регулярно демонстрирует походы в спортзал.

На днях 39-летняя Алсу похвасталась фигурой. На снимке артистка предстала в черных спортивных обтягивающих лосинах и черном топе. Фото звезда сделала на тренировке в фитнес-зале. Также певица написала, что она сейчас формирует фигуру мечты ради собственного дня рождения, который отпразднует 27 июня.

Стоит сказать, что фанаты отметили старания знаменитости. Алсу, которая состоит в отношениях с Яном Абрамовым с 2006 года, является матерью троих детей. Но при этом находится исполнительница в прекрасной физической форме.