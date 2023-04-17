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США собираются провести переговоры о санкциях

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США собираются провести переговоры о санкциях
В Мире
Фото из открытых источников

Представители американского министерства финансов собираются совершить визит в ряд государств европейского союза, а также в Киргизию и Казахстан. Целью визитов обозначено проведение переговоров по вопросу о введении санкций по отношению к Российской Федерации. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

Уточняется, что у заместителя руководителя министерства финансов США Брайна Нельсана запланирован визит в Германию, Австрию, Швейцарию и Италию, а у другого представителя американского министерства финансов Элизабет Розенберг запланирован визит в Казахстан и Киргизию. Также сообщается, что они собираются обсуждать вопрос экономической политики со стороны этих государств.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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