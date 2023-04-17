США собираются провести переговоры о санкциях

Представители американского министерства финансов собираются совершить визит в ряд государств европейского союза, а также в Киргизию и Казахстан. Целью визитов обозначено проведение переговоров по вопросу о введении санкций по отношению к Российской Федерации. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

Уточняется, что у заместителя руководителя министерства финансов США Брайна Нельсана запланирован визит в Германию, Австрию, Швейцарию и Италию, а у другого представителя американского министерства финансов Элизабет Розенберг запланирован визит в Казахстан и Киргизию. Также сообщается, что они собираются обсуждать вопрос экономической политики со стороны этих государств.