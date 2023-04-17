АиФ: Певица из РФ Валерия проинформировала, зачем подала в суд на власти Латвии

Певица Валерия, которая 17 апреля отмечает 55-летие, объяснила, почему они с мужем подали в суд на латвийские власти еще в 2014 году.

«Мы хотим справедливость восстановить. Честно говоря, не поняла, почему запретили въезд в Латвию. Это реакция на что была? Я не единственная артистка, которая поддержала вхождение Крыма в состав РФ и поддержала Владимира Путина во время его президентской кампании. Почему мы втроем — я, Кобзон и Газманов — попали в этот список неблагодарных. Не понимаю до сих пор, что это такое со стороны латвийских властей. У меня один вопрос — почему наше трио? По какому принципу они отбирают людей? Если бы сразу же запретили конкурс «Новая волна», который проводят россияне в Юрмале. Вы вражеские морды, сюда вас не пускают. Да, тогда была доверенным лицом Путина, Газманов — нет, Кобзон также, хотя был депутатом. Не хочу коллег своих называть, однако у некоторых причин для запрета на въезд намного больше. Не вижу логики», — сказала Валерия.

Певица добавила, что не планирует ехать в Латвию, поскольку там у нее концерты были «раз в пять лет». Запрет на въезд артистов в Прибалтику, по ее мнению, «ускорил процесс переноса «Новой волны» в Сочи из Юрмалы.