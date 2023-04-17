Актриса РФ Анна Якунина заявила, что их творческий союз с Максимом Авериным уникален

Российская Анна Якунина высказала свое мнение о коллеге по творческому цеху Максиме Аверине. В новом выпуске «Однажды…» на канале НТВ артистка призналась, что их нельзя разлучать из-за «сыгранности». Также кинозвезда добавила, что не хочет видеть рядом с ним никого другого.

"Никогда! Я ему не позволю. Этого делать нельзя. Союз этот нерушимый. Это просто невозможно! Мы сиамские близнецы. Может быть, в роддоме нас подменили, мы сыграны," объяснила Анна.

Якунина отметила, что они с Авериным много лет дружат. По словам атрисы, она верит в сохранение дружбы с Максимом в будущем.

Как известно, больше всего знаменитости запомнились телезрителям дуэтом в телесериале «Склифосовский». В этой ленте и Аверину, и Якуниной достались главные роли.