StarHit: Андрей Данилко: «Люди поверили в то, что я плюнул России в лицо»

Андрей Данилко (он же Верка Сердючка) в 2007 году выступил на конкурсе «Евровидение» с композицией «Dancing Lasha Tumbai». Певец признался, что многие его российские друзья после этого от него отвернулись, посчитав, что в песне поется «Раша, гудбай».

В 2007 году Украина отправила на «Евровидение» Данилко. В итоге Верка Сердючка заняла второе место. Но успех исполнителя омрачился, от него отвернулись россияне. Это произошло из-за одной строчки в треке, где многие расслышали неуважительное отношение к РФ. Якобы музыкант поет «Раша гудбай», пишет StarHit.

Сам Андрей считает, что против него развернули травлю представители Serebro, которая заняла третье место. После всех обвинений у артиста стремительно снизилась востребованность в РФ, где он был настоящем любимцем публики.

«Я был кассовый артист… Мы много зарабатывали. Нас приглашали, сами не напрашивались. Люди, которые хорошо ко мне относились и даже с любовью, реально поверили, что я плюнул России в лицо. Я тогда был в ужасе», — сказал исполнитель.