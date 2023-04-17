Анита Цой призналась, что ожидала другой реакции от Киркорова после ухода из шоу «Маска»

Анита Цой призналась, что после ухода из шоу «Маска» ждала совершенно другой реакции от Киркорова. Филипп Бедросович на проекте часто путал артистов с Цой. Певица появилась на сцене неожиданно. Анита призналась, что реакция председателя члена жюри не оправдала ее ожидания.

По словам исполнительницы, она думала, что поп-король будет радоваться тому, что смог её увидеть под маской. Н вместо этого звезда увидела другие эмоции.

"Он был потрясен, поражен, удивлен огорчен одновременно. Мне казалось, что в его глазах был ужас, его дети полюбили Хомяка, Алла-Виктория особенно. Когда Хомяка разоблачили, то переживал за реакцию детей " - сказала артистка.

Исполнительница добавила, что ей было приятно слышать от жюри похвалу не только после снятия маски, но и в течение всего шоу.