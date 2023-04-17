Анита Цой сообщила, что она использовала магию для обмана жюри в шоу «Маска»

Музыкальная исполнительница Полина Гагарина могла сняться в кинокартине "Вызов" вместо актрисы Юлии Пересильд. Она получала приглашение на съемки,
Кандидат медицинских наук Сергей Лубинец назвал одни вкусный продукт, который вернет молодость и поможет избежать всех возрастных изменений. По
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о выступлении петербургского губернатора Александра Беглова в Таврическом дворце на фоне
Филипп Киркоров впервые решил прокомментировать шутку мужа-комика Аллы Пугачевой Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) про него на одном из
Высокий уровень плохого холестерина может привести к увеличению риска сердечных приступов и инсультов. Однако изменения в питании и образе жизни
Ксения Собчак также поздравила Аллу Пугачеву с ее прошедшим днем рождения. 15 апреля Народной артистке РФ исполнилось 74 года. Журналистка посвятила
Во время судебного процесса над Артемом Уссом, являющимся сыном главы Красноярского края, не обошлось без "аномалий". Такое заявление сделала
Руководитель канцелярии по внешнеполитическим вопросам в китайском политическом руководстве Ван И сделал заявление в ходе переговоров с руководителем
Журналисты американского издания «Washington Post» привели сведения экспертов о том, в какой степени компании западных государств соблюдают
Представители американского министерства финансов собираются совершить визит в ряд государств европейского союза, а также в Киргизию и Казахстан.