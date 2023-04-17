Анита Цой сообщила, что она использовала магию для обмана жюри в шоу «Маска»

В минувшем выпуске «Маски» зрителям стало известно, кто прятался в костюме Хомяка. Как выяснилось, это народная артистка РФ Анита Цой.

Сама звезда рассказала, что она использовала магию для обмана жюри, подключив все свои колдовские чары.

«Все хотят маску снять с Хомяка. Любопытство —это страшная . Я подключила все свои колдовские чары. Представляете, Хомяк снял маску, а там не Анита Цой. Я в чудеса верю. Судьи будут переживать, поймут, что облажались», — пошутила певица.

Как отметила исполнительница, в последних выпусках ей не удавалось скрывать свой голос. Из-за репертуара порой участница подверглась критике, однако не смогла на полную силу применить свои вокальные возможности, поскольку обладает узнаваемым тембром. Звезда при этом подчеркнула, что совершенно не расстроилась из-за вылета из шоу, ведь получила от участия в проекте много положительных эмоций.