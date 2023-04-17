Анна Семенович объяснила, что не съезжается со своим женихом из-за привычки жить одной

Экс-солистка популярной женской группы «Блестящие» Анна Семенович объявила, что ее сердце занято. При этом пышногрудая исполнительница не стала раскрывать личность избранника. Она только сообщила, что ее возлюбленный не публичный человек. Также певица неоднократно говорила, что ее любимый мужчина очень занятой человек. Ради работы жених даже был вынужден оставить артистку одну на Мальдивах и вернуться срочно в Москву.

На минувшей неделе Семенович намекнула на скорое замужество. А сегодня она раскрыла новые детали личных отношений. Как призналась Анна, они с бойфрендом до сих пор не съехалась.

«Люблю жить одна и предпочитаю встречаться, люблю побыть сама с собой», — ответила артистка на вопросы поклонников

. Также звезда эстрады добавила, что если надумает отправиться в ЗАГС, церемония бракосочетания будет скромной и пройдет праздник только в кругу самых близких.