Басков за полгода изменился до неузнаваемости, однако эксперты уверяют: дело не в пластике

46-летнему Николай Басков старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Известный косметолог рассказала, в чем секрет преображения Золотого голоса РФ.

Многие поклонники заметили, что в последние месяцы певец стал более свежим и подтянутым. Фанаты заподозрили артиста в проведении пластических операций.

«По пластической хирургии никакие действия он не предпринимал. У него характерное нависание верхнего века. Его можно сейчас скорректировать посредством блефаропластики», — отмечает косметолог Надежда.

По мнению специалиста, у Басков также хорошо очерчены скулы:

«Здесь уже есть варианты — или фотография удачная или он удалил комки Биша, скорректировав слизистую. О глобальных мерах ( эндоскопии лица) говорить не приходится», - добавила эксперт.