Царьград: Надежду на скорое возвращение на российское ТВ шоумену Ивану Урганту подарила Украина

Девять лет назад на украинском телевидении перестали показывать российский контент. Хотя российские канала стали активно выкупать права на украинские проекты, сообщает «Царьград». Они удвоили закупку программ и сериалов из Украины.

В 2016 году Украина вышла на второе место после США по поставкам контента в Россию. Их продукция занимает 20,5% от всего эфира на отечественном телевидении. Поэтому неудивительно, некоторые "пугливые патриоты" уверены, что они вскоре вернутся на экраны, и у них есть для этого веские основания.

Как пишет издание, не исключено, что Иван Ургант числится на отечественном канале, получая зарплату. Шоумен на днях с небывалой уверенностью заявил, что продолжит свою работу на ТВ РФ. Помимо всего прочего, комик по-прежнему участвует в совещаниях. В общем, он готовится вновь залезть в телевизор.

«Я вернусь!» – сказал ведущий.