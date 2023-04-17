Железо —это важнейший минерал, который необходим для роста и развития. Железо незаменимо для выработки гемоглобина — белка, переносящего кислород по организму.

Диетолог Иган Гринвуд указала на три самых полезных типа мяса для людей старше 40 лет. По ее словам, это говядина (нежирная вырезка и говяжий фарш), свинина (свиная корейка и вырезка) и мясо птицы (курица и индейка). Именно эти продукты стимулируют обмен веществ, в них есть много гемового железа.

Эксперт отметила, что нужно употреблять продукты, богатые железом, в сочетании с пищей, богатой на витамин С, чтобы улучшить усвояемость. К примеру, с цитрусовыми, болгарским перцем. Также можно приготовить мясо с овощами, коричневым рисом, запеченным сладким картофелем.