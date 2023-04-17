Дочь Владимира Левкина призналась, что борется с раком мозга, как и Анастасия Заворотнюк

Бывший солист популярной «На-На» Владимир Левкин сделала шокирующее заявление. Он рассказал, что его 29-летняя дочь Виктория в настоящее время борется со страшным заболеванием. Как сообщает издание «7 дней», речь идет об онкологии.

Наследница знаменитого исполнителя имеет такую же болезнь, как Анастасия Заворотнюк. При этом девушка, в отличии от любимой всеми актрисы, регулярно делится подробностями своей жизни с поклонниками. Также она откровенно рассказывает, как и где проходит е лечение.

Сам Владимир Левкин отметил, что в своем микроблоге его дочь заряжает подписчиков хорошим настроением и учить поклонников во всем искать позитив.