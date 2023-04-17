Е1.RU: В Екатеринбурге мошенники обманули людей на розыгрыше дорогой техники

Жителю Екатеринбурга написали, что он якобы выиграл колонку для того, чтобы выманить у него деньги. Об этом сообщает издание Е1.RU.

Читатель поделился скринами переписки с мошенниками. Они, видимо, придумали новую схему. Жертве прислали «письмо счастья», где сообщили о выигрыше. Затем аферисты предложили оставить отзыв за товар, доставив ему приз «Почтой России». Они указали адреса реальных магазинов бытовой техники. Мужчина тогда ответил, что сам заберет колонку, однако даже это бота не смутило — в ответ он написал о правилах оформления доставки.

Для того, чтобы окончательно убедить молодого человека, что его не обманут, аферисты отправили ему снимок девушки с паспортом. Молодой человек ничего не отправил злоумышленникам. Вскоре ему прислали номер почтового отправления с выигрышем. Трек, к слову, тоже оказался реальный – по нему отслеживается посылка из Воронежа.