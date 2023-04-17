Филипп Киркоров едва не потерял сознание после разоблачения Хомяка в шоу «Маска»

Очередной выпуск развлекательной программы «Маска» прошел вчера на ТНТ. Зрители и члены жюри узнали, кто прятался в костюме Хомяка. Большинство знаменитостей заявили, что это артистка Анита Цой.

Хотя Филипп Киркоров был непреклонен. Он до последней минуты отказывался верить в эту версию. Даже когда маска была снята и под ней действительно оказалась исполнительница трека «На восток», поп-король не мог поверит глазам и едва не потерял сознание.

«Когда сняли маску и под маской оказалась ты, я чуть не потерял сознание», — сказал певец.

Анита на такие слова Киркорова отреагировала с улыбкой. Цой также поблагодарила жюри за увлекательное путешествие. Как призналась эстрадная звезда, для нее было счастьем принять участие в «Маске».