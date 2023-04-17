Филипп Киркоров назвал Диму Билана скромным человеком в прямом эфире шоу «Маска»

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров высказался о своем коллеге по цеху Диме Билане в эфире передачи «Маска», которая выходит по воскресеньям на телеканале НТВ.

Как предположил поп-король отечественной эстрады, Дима может скрываться в костюме Мамонтенка, так как у этого героя есть одна особенность — ему нравится, когда говорят исключительно о нем. Да и сам персонаж не против о себе лишний раз рассказать.

Также судья отметил еще одну деталь — скромность. По мнению Киркорова, Билан, несмотря на любовь к себе, всегда остается скромным человеком.

«Это уже второй человек по скромности, которого встречаю в шоу-бизнесе. На первом месте находится Валерий Леонтьев», — заявил Филипп Бедросович.