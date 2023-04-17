Ведущий программы «Полный абзац» Михаил Шахназаров высказался о сбежавшем иноагенте Максиме Покровском. По словам известного блогера, у «ноугсведенца» есть только «один идеал —это бабло».

За деньги артист не первый раз переобувается. Покровский в 2014 году поддержал присоединение Крыма, и никакое несогласие с властями РФ не помешало приехать певцу в Симферополь на музыкальный фестиваль «Крымская рок-ёлка» в 2015 году. Тога артист поздравил крымчан с пуском энергомоста между полуостровом и Россией, поскольку гонорар за участие на большом музыкальном мероприятии был хорошим.

Журналист также напомнил, что в 2005 году Максим по заказу Первого канала написал патриотичную песню «Идём на Восток!» для кинофильма «Турецкий гамбит». Сегодня у Шахназарова складывается впечатление, что у Покровского свело не ногу, а голову.

А вот у россиян вызывают огромное возмущение не только его антироссийские выпады, а и то, что музыканта продолжают транслировать некоторые радиостанции России.