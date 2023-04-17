Иосиф Пригожин опубликовал в Сети фотоснимок певицы Валерии в глубоком декольте и латексе

17 апреля 2023 певице Валерии исполнилось 55 лет. Иосиф Пригожин в личном микроблоге опубликовал фотоснимок певицы в откровенном образе. Фигуру исполнительницы подчеркнуло откровенное черное платье с глубоким декольте и вырезами, которые открыли стройные ноги звезды. Дополнила образ артистка высокими сапогами из латекса.

Продюсер решил трогательно поздравить жену с этим праздником.

Дорогая и любимая девочка! 20 лет назад по стечению обстоятельств или Божьему промыслу удостоился чести не только с тобой работать, но стать твоим спутником жизни. Ты невероятный человек. В тебе есть столько достоинств, наверное, все уместить в одно сообщение невозможно. Я люблю тебя, горжусь тобой. С юбилеем, дорогой мой, самый любимый человек! Мое сердце принадлежит тебе. Для меня женщины прекраснее нет, чем ты! — написал Пригожин.

Коллеги и фанаты присоединились к поздравлениям. Они пожелали Валерии счастья и любви.