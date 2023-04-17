Иван Ургант и Кристина Орбакайте сделали музыкальные подарки Пугачевой на ее день рождения

15 апреля 2023 года певица Алла Борисовна Пугачева отметила свой 74-й день рождения. К этой дате Иван Ургант решил подготовить для Примадонны музыкальный подарок. Он сделал кавер-версию ее песни "Я не могу без тебя", которая состоит из записи певицы и его собственного вокала. Все это было оформлено в короткий видеоклип.

Дочь Примадонны Кристина Орбакайте тоже преподнесла матери музыкальный подарок - свой новый трек "Алла будет петь". Песня вышла 14 апреля, накануне дня рождения Пугачевой. Как предполагают СМИ, Алла Борисовна встретилась с дочерью, чтобы вместе отпраздновать день рождения.

Также отмечается, что россияне по-прежнему не отказались от праздников, которые связаны с Пугачевой. К примеру, они помнят о "дне желтых цветов", придуманном Народной артисткой, о котором регулярно появляются записи в социальных сетях.

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