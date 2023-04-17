Иван Ургант и Кристина Орбакайте сделали музыкальные подарки Пугачевой на ее день рождения

Дочь Примадонны Кристина Орбакайте тоже преподнесла матери музыкальный подарок - свой новый трек "Алла будет петь". Песня вышла 14 апреля, накануне дня рождения Пугачевой. Как предполагают СМИ, Алла Борисовна встретилась с дочерью, чтобы вместе отпраздновать день рождения.
Также отмечается, что россияне по-прежнему не отказались от праздников, которые связаны с Пугачевой. К примеру, они помнят о "дне желтых цветов", придуманном Народной артисткой, о котором регулярно появляются записи в социальных сетях.