Кучера обвинил певицу Лайму Вайкуле в алкоголизме

Российский актер и ведущий Оскар Кучера высказался о Лайме Вайкуле. В своем Телеграм-канале телеведущий осудил слова певицы об Алле Борисовной Пугачевой.

Кучера со своими подписчиками поделился небольшим отрывков видео с Вайкуле. В нем артистка отреагировала на информацию о проверке Примадонны на спонсирование ВС Украины. Как подчеркнула Лайма, ее подруга имеет полное право распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению.

"Лайме, конечно же, нужно завязывать подбухивать… На месте Пугачевой я ей бы тоже не дал денег," прокомментировал Оскар шутку о Вайкуле.

Речь шла о том, что Лайма с юмором рассказала о своей личной истории. Как оказалось, она давно попросила у Аллы Борисовны деньги в долг. Но Примадонна ответила отказом.