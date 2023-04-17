Мумия в телешоу «Маска» флиртовала с Региной Тодоренко и оказалась знаменитым музыкантом

Музыкальный проект «Маска» канала НТВ подходит к концу. Членам звездного жюри удалось вчера разгадать, кто прячется под маской Хомяка.

В десятом выпуске программы «Маска» на сцене появились приглашенные звезды в костюмах сказочных персонажей. Первой номер исполнила Мумия. Когда Регина Тодоренко спросила, знакома ли она с певцом, который скрывается под этой маской, он начал флиртовать с ведущей.

Как заявил музыкант, они «друг другу понравились» при личном общении, хотя «искры между ними не пробежало». После таких слов жена Топалова сообщила, что это Сергей Бурунов. Но оказался прав Алексей Воробьев, который узнал по жестам своего коллегу по «Стране талантов» Ярослава Сумишевского.

Отметим, что в десятом выпуске шоу покинул Хомяк. За маской персонажа скрывалась Анита Цой. Интересно, но исполнительницу ждали все предыдущие сезоны.