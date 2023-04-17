Народный артист РФ Филипп Киркоров признался, что был влюблен в певицу Наташу Королеву

Филипп Киркоров, который является членом жюри шоу «Маска», заявил о том, что был влюблен в Наташу Королеву. Об этом сам король отечественной эстрады заявил в ходе программы, очередной выпуск которой вышел в минувшее воскресенье, пишет «СтарХит».

В десятом выпуске приглашенными знаменитостями стали Мышонок и Мумия. За маской Мумии скрывался Ярослав Сумишевский, и судьи его легко разгадали. А с Мышонком у жюри возникли небольшие проблемы. Были предположения, что за маской пряталась Роза Сябитова, Татьяна Навка, Анита Цой и Михаил Галустян. Когда Мышонок снял маску, все удивились. Им оказалась Наташа Королева. Киркоров не смог сдержать эмоции.

«Пусть теперь все знают нашу тайну. Я в тебя был влюблен. Был влюблен, будучи еще женатиком. Хотя не случилось», — признался 55-летний Филипп Бедросович.



