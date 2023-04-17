Настасья Самбурская продемонстрировала в Сети результаты вынужденной строгой диеты

Настасья Самбурская недавно улетела на Бали. Несмотря на отдых, актриса не перестает следить за фигурой. Чтобы привести себя в порядок, девушка отказалась от алкоголя, правильно питается и регулярно тренируется.

Продолжая борьбу с вредными привычками артистка решила побороть свою зависимость от сахара. В социальной сети кинозвезда опубликовала снимок, на котором показала стройное тело. Настасья призналась, что сидит на строгой диеты, специально составленной эндокринологом.

"Оставлю на память о своих 58,5кг. На фото две недели, как я без: сахара, дрожжей, глютена, молока, подсластителей, картошки, авокадо, соусов, фруктов, сахарозаменителей, жареного. Из круп киноа, гречка, дикий рис, через три недели можно подключить овсянку. Выдержать такую диету - большой моральный подвиг," написала актриса.

Артистка также призвала не беспокоится за ее здоровье. Она заверила, что у нее рацион питания состоит из полезных продуктов.