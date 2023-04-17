Наталья Варвина: «Растащили мое фото и обсуждают, как же я плохо выгляжу»

Бывшая участница «Дома-2» Наталья Варвина всегда следит за своей внешностью. В последнее время девушке удалось похудеть, но это не избавляет ее от критики, которую она воспринимает болезненно.

«Пока валяюсь и болею, увидела, что мое фото растащили и обсуждают, как я плохо выгляжу и как постарела. Но на том снимке я после целого дня работы, пекла куличи, не накрашена и уставшая. На том снимке хвастаюсь куличами, а не внешностью. Даже подумать бы не могла, что фото вызовет столько негатива», - пожаловалась Варвина.

Некоторые подписчики решили поддержать Наталью. Они посоветовали не обращать внимание на критику. Звезда телестройки поблагодарила фанатов за поддержку, признавшись, что с годами точно не молодеет:

«В свои 40 лет не выгляжу, как 20-летняя. Я это хорошо понимаю».