Николай Басков после намеков на новый роман публично поцеловал в губы Любовь Успенскую

Николай Басков недавно удивил неожиданным заявлением, что он влюблен. Как признался певец, в его личной жизни сейчас «все бурлит». При этом рассказывать подробности он не стал. Вскоре после этого исполнитель страстно поцеловался на людях с 69-летней Любовью Успенской, подогрев слухи о романе.

Баскова давно подозревают в теплых чувствах к звезде шансона. Сама исполнительница заявила, что Басков пообещал ей большую любовь. Николай подарил Любови котенка, которого она обожает.

Минувшим вечером артисты исполнили совместную композицию «Большая любовь». После окончания выступления Басков задержался на сцене и начал расспрашивать Успенскую о личной жизни и есть ли у нее избранник. Певица ответила, что в стране есть один достойный блондин, поэтому вся надежда только на него. Услышав это, артист поцеловал коллегу, чем сильно ее удивил. Однако Любовь Залмановна не позволила продолжать целовать себя, отстранившись от друга.