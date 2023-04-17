Новый выпуск телешоу «Маска» завершился уходом Хомяка

К костюме этого милого зверька скрывалась певица Анита Цой. Много сезонов звездное жюри ожидало увидеть исполнительницу, но пообщаться удалось лишь сейчас.

В конце выпуска зрители узнали личности Мумии и Мышонка. Под их масками прятались Ярослав Сумишевский и Наташа Королева.