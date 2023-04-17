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Новый выпуск телешоу «Маска» завершился уходом Хомяка

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Новый выпуск телешоу «Маска» завершился уходом Хомяка
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Фото из открытых источников

Очередной выпуск популярного проекта «Маска» НТВ подошел к концу. Вчера, 16 апреля, шоу покинул участник который, скрывался все это время под маской Хомяка.

Номинантом на уход стала Гусеница, но ее решили пощадить. Хомяк, снявший маску, настолько удивил членов жюри, что Филипп Киркоров даже едва не упал в обморок.

«Когда сняли маску, а под ней оказалась ты, ей-Богу, едва сознание не потерял», — сказал взволнованный поп-король.

К костюме этого милого зверька скрывалась певица Анита Цой. Много сезонов звездное жюри ожидало увидеть исполнительницу, но пообщаться удалось лишь сейчас.

В конце выпуска зрители узнали личности Мумии и Мышонка. Под их масками прятались Ярослав Сумишевский и Наташа Королева.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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