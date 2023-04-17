Певица Анна Седокова намекнула на развод со своим мужем-баскетболистом

Певица Анна Седокова регуляоно делится в социальных сетях подробностями личной жизни. На днях исполнительница заставила поклонников задуматся. Она спровоцировала слухи о расставании с мужем-баскетболистом Янисом Тимма.

Села в такси в 4 утра, он даже меня не думал останавливать. Просто смотрел, как уезжаю. Я знала, что любит другую. Что она есть любовь его жизни, но никогда не соглашусь стать заменой. Это верный выбор. Я выбрала себя, - написала Седокова.

Также певица показала новые кадры под дождем в черном платье с чемоданом в руке. Но затем Анна призналась, что таким образом решила продемонстрировать фанатам новую композицию.