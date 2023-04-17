Певица Анна Седокова намекнула на развод со своим мужем-баскетболистом

Музыкальная исполнительница Полина Гагарина могла сняться в кинокартине "Вызов" вместо актрисы Юлии Пересильд. Она получала приглашение на съемки,
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о выступлении петербургского губернатора Александра Беглова в Таврическом дворце на фоне
Юлия Финогенова высказала несогласие с предложением наказывать граждан РФ за хранение наличных более 1 миллиона рублей. По словам доцента кафедры
Сегодня, 15 апреля 2023 года, Примадонне отечественной эстрады исполняется 74 года, пишет StarHit. В последнее время имя артистки упоминается в
Очередной выпуск развлекательной программы «Маска» прошел вчера на ТНТ. Зрители и члены жюри узнали, кто прятался в костюме Хомяка. Большинство
Высокий уровень плохого холестерина может привести к увеличению риска сердечных приступов и инсультов. Однако изменения в питании и образе жизни
Во время судебного процесса над Артемом Уссом, являющимся сыном главы Красноярского края, не обошлось без "аномалий". Такое заявление сделала
Журналисты американского издания «Washington Post» привели сведения экспертов о том, в какой степени компании западных государств соблюдают
Представители американского министерства финансов собираются совершить визит в ряд государств европейского союза, а также в Киргизию и Казахстан.
Украина начала экспортировать электроэнергию в Словакию. Кроме этого, продолжаются поставки в Польшу и Молдову. Об этом сегодня, 17 апреля,