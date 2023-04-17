Певица РФ Валерия поразила телезрителей переменами во внешности

На телеканале «НТВ» продолжается новый сезон проекта «Маска». В минувшее воскресенье телезрители увидели полуфинал шоу. Главным событием прошедшего вечера стало разоблачение Хомяка. Под этой маской скрывалась российская исполнительница Анита Цой.

Но не стоит забывать о членах жюри. Внимание фанатов привлек экстравагантный образ певицы Валерии. Она решила покрасить волосы в ярко красный цвет. По мнению интернет-пользователей, этот цвет гармонирует с ее глазами и одеждой.

«Это огоны! Очень этот цвет вам подходит. Чаще пробуйте новое. Вам хорошо», — написали удивленные поклонники.

Стоит добавить, что сегодня Валерия отмечает 55-й день рождения. Артистка принимает поздравления в соцсетях от коллег и мнгочисленных поклонников.