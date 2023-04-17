Провокационное поздравление Ксении Собчак в адрес Аллы Пугачёвой вызвало скандал в Сети

Ксения Собчак поздравила опальную певицу Аллу Пугачеву с 74-летием. Этим скандальная журналистка возмутила интернет-пользователей.

В минувшее воскресенье ведущая опубликовала в блоге совместное с Примадонной ретро фото с французского горнолыжного курорта. Снимок она провокационно подписала:

"Алла Борисовна! Любим вас. Спасибо, что по-прежнему вы есть «Родина-Мать!»..."

Слова Ксении, сравнившей Аллу Пугачёву с главным символом победы, вызвали гнев у россиян.

"С какой радости она Родина-Мать? Мать-то она тоже не очень...",

"Родина-Мать, Пугачева? Вы хотя в своем уме?, — возмутились комментаторы.