Yandex.RTB

Провокационное поздравление Ксении Собчак в адрес Аллы Пугачёвой вызвало скандал в Сети

Image 16+
Провокационное поздравление Ксении Собчак в адрес Аллы Пугачёвой вызвало скандал в Сети
Знаменитости
Фото из открытых источников

Ксения Собчак поздравила опальную певицу Аллу Пугачеву с 74-летием. Этим скандальная журналистка возмутила интернет-пользователей.

В минувшее воскресенье ведущая опубликовала в блоге совместное с Примадонной ретро фото с французского горнолыжного курорта. Снимок она провокационно подписала:

"Алла Борисовна! Любим вас. Спасибо, что по-прежнему вы есть «Родина-Мать!»..."

Слова Ксении, сравнившей Аллу Пугачёву с главным символом победы, вызвали гнев у россиян.

"С какой радости она Родина-Мать? Мать-то она тоже не очень...",
"Родина-Мать, Пугачева? Вы хотя в своем уме?, — возмутились комментаторы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Врач-онколог Иван Карасев призвал есть побольше рыбы для профилактики рака

Сегодня, 16:55

Диетолог Иган Гринвуд указала на три самых полезных типа мяса для людей старше 40 лет

Сегодня, 16:51

Провокационное поздравление Ксении Собчак в адрес Аллы Пугачёвой вызвало скандал в Сети

Сегодня, 16:42

39-летняя Алсу показала в соцсети свою фигуру в обтягивающих легинсах и топе на тренировке

Сегодня, 16:30

Николай Басков после намеков на новый роман публично поцеловал в губы Любовь Успенскую

Сегодня, 16:22

Иван Ургант и Кристина Орбакайте сделали музыкальные подарки Пугачевой на ее день рождения

Сегодня, 16:10

StarHit: Сергей Шнуров высказался о творчестве певца из РФ SHAMAN

Сегодня, 16:02

Телеведущая из РФ Ольга Бузова сообщила, что обладает абсолютным слухом и красивым голосом

Сегодня, 15:58

Анита Цой сообщила, что она использовала магию для обмана жюри в шоу «Маска»

Сегодня, 15:46

Зрители из США раскритиковали культовый советский кинофильм-сказку «Морозко»

Сегодня, 15:37

Певица РФ Валерия поразила телезрителей переменами во внешности

Сегодня, 12:31

Кучера обвинил певицу Лайму Вайкуле в алкоголизме

Сегодня, 12:20

Иосиф Пригожин опубликовал в Сети фотоснимок певицы Валерии в глубоком декольте и латексе

Сегодня, 12:13

StarHit: мачеха Ольги Бузовой впервые рассказала об отношениях с поющей телеведущей

Сегодня, 12:07

Настасья Самбурская продемонстрировала в Сети результаты вынужденной строгой диеты

Сегодня, 12:01

Народный артист РФ Филипп Киркоров признался, что был влюблен в певицу Наташу Королеву

Сегодня, 11:38

Филипп Киркоров едва не потерял сознание после разоблачения Хомяка в шоу «Маска»

Сегодня, 11:27

StarHit: Андрей Данилко: «Люди поверили в то, что я плюнул России в лицо»

Сегодня, 11:19

ТНТ представил новый выпуск реалити-шоу «Звёзды в Африке» с ужесточёнными условиями

Сегодня, 10:59

Царьград: Надежду на скорое возвращение на российское ТВ шоумену Ивану Урганту подарила Украина

Сегодня, 10:47

Певица Полина Гагарина призналась, что могла сыграть в киноленте «Вызов» вместо Пересильд
  • 15-04-2023, 23:13

Певица Полина Гагарина призналась, что могла сыграть в киноленте «Вызов» вместо Пересильд

Музыкальная исполнительница Полина Гагарина могла сняться в кинокартине "Вызов" вместо актрисы Юлии Пересильд. Она получала приглашение на съемки,

Кандидат медицинских наук назвал вкусный продукт, который вернёт молодость
  • 14-04-2023, 20:26

Кандидат медицинских наук назвал вкусный продукт, который вернёт молодость

Кандидат медицинских наук Сергей Лубинец назвал одни вкусный продукт, который вернет молодость и поможет избежать всех возрастных изменений. По

Пригожин о выступлении Беглова на фоне флага Украины: «Это «глубинное государство», о котором я говорил»
  • 15-04-2023, 18:38

Пригожин о выступлении Беглова на фоне флага Украины: «Это «глубинное государство», о котором я говорил»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о выступлении петербургского губернатора Александра Беглова в Таврическом дворце на фоне

55-летний Филипп Киркоров заявил о своей готовности принять участие в СВО ВС из РФ
  • Вчера, 20:35

55-летний Филипп Киркоров заявил о своей готовности принять участие в СВО ВС из РФ

Филипп Киркоров впервые решил прокомментировать шутку мужа-комика Аллы Пугачевой Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) про него на одном из

Нутрициолог Строков перечислил 4 продукта, которые снизят уровень холестерина
  • 15-04-2023, 18:28

Нутрициолог Строков перечислил 4 продукта, которые снизят уровень холестерина

Высокий уровень плохого холестерина может привести к увеличению риска сердечных приступов и инсультов. Однако изменения в питании и образе жизни

Ксения Собчак назвала примадонну Пугачеву «Родиной-матерью» в день рождения певицы
  • Вчера, 21:17

Ксения Собчак назвала примадонну Пугачеву «Родиной-матерью» в день рождения певицы

Ксения Собчак также поздравила Аллу Пугачеву с ее прошедшим днем рождения. 15 апреля Народной артистке РФ исполнилось 74 года. Журналистка посвятила

Интересная информация
Итальянский премьер Мелони заявила, что решение перевести Усса под домашний арест было аномальным
  • 15-04-2023, 14:53

Итальянский премьер Мелони заявила, что решение перевести Усса под домашний арест было аномальным

Во время судебного процесса над Артемом Уссом, являющимся сыном главы Красноярского края, не обошлось без "аномалий". Такое заявление сделала

Китайский дипломат сделал заявление в адрес Германии
  • 15-04-2023, 08:58

Китайский дипломат сделал заявление в адрес Германии

Руководитель канцелярии по внешнеполитическим вопросам в китайском политическом руководстве Ван И сделал заявление в ходе переговоров с руководителем

Американские журналисты рассказали о ситуации с санкциями
  • Вчера, 08:33

Американские журналисты рассказали о ситуации с санкциями

Журналисты американского издания «Washington Post» привели сведения экспертов о том, в какой степени компании западных государств соблюдают

США собираются провести переговоры о санкциях
  • Сегодня, 08:48

США собираются провести переговоры о санкциях

Представители американского министерства финансов собираются совершить визит в ряд государств европейского союза, а также в Киргизию и Казахстан.