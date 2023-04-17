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Российская певица Валерия высказалась по поводу артистов, покинувших РФ

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Российская певица Валерия высказалась по поводу артистов, покинувших РФ
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Фото из открытых источников

Валерия решила прокомментировать ситуацию с артистами, покинувшими РФ. По словам певицы, не нужно уделять беглецам много внимания.

Валерия считает, что многие звезды потеряли самое дорогое - это своих поклонников. Сбежав за рубеж, артисты лишились не только российской публики, но и возможности зарабатывать. Дело в том, что осуждающие СВО артисты не смогут собрать слушателей на своих концертах. Фанаты не захотят ходить на их выступления, и будут просить об отмене мероприятий.

Также жена продюсера отметила, что уехавших из России звезды за границей не станут «своими», они там останутся русскими, какую бы политическую позицию ни занимали. Некоторые попытаются «покрасоваться», однако большинство эмигрировавших из РФ знаменитостей уже начали понимать всю безнадежность этой ситуации, поэтому желают вернуться домой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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