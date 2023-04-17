StarHit: мачеха Ольги Бузовой впервые рассказала об отношениях с поющей телеведущей

Мачеха знаменитой российской певицы и ведущей Ольги Бузовой Людмила впервые рассказала о своих отношениях с падчерицей. Женщина поделилась своим мнением в эфире телешоу «Звезды сошлись».

Как известно, отец звезды «Дома-2 недавно женился. Пр этом мужчина не стал афишировать новый брак.

«Ольга большая молодец, она заботится, об отце так вообще! На Новый год нам организовала прекрасный праздник в очень хорошем ресторане», – рассказала Людмила.

Также мачеха Ольги отметила, что у них с артисткой прекрасные отношения. Женщина сказала о доброте и щедрости Бузовой, которая на день рождения подарила ей отдых.