StarHit: Сергей Шнуров высказался о творчестве певца из РФ SHAMAN

Лидер известной ленинградской группы Сергей Шнуров в беседе с корреспондентами высказал свое отношение к певцу SHAMAN (настоящее имя которого Ярослав Дронов) и его музыкальному творчеству. По словам артиста, он слышал несколько песен молодого исполнителя, однако то направление, в котором он занимается музыкой, Шнурову непонятно.

«Я не особо увлечен этим направлением, понимаю, что с профессиональной точки зрения все неплохо. Да, с профессиональной точки зрения он крепкий парень, однако это не мой фильм, я смотреть его не буду», — заявил Сергей.

Для справки: SHAMAN родился 22 ноября 1991, в Новомосковске, Тульской области. Российский певец, автор песен и композитор прославился в минувшем году после выхода нескольких патриотических композиций.