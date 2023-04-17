Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила о том, что она обладает абсолютным слухом и очень красивым голосом. Недавно экс-звезда Дома-2 представила на усмотрение публики новый трек под названием "Верни", написанный по мотивам стихов Михаила Гуцериева.

Певица призналась, что эта композиция для нее много значит. Также скоро поклонников ждет премьера видеоклипа на песню. По словам Бузовой, ролик будет напоминать целый фильм. Он покажет и расскажет о большой историю любви артистки.

При этом Ольга добавила, что только недавно узнала, что бладает тремя октавами. За это исполнительницу даже похвалила ее преподовательница вокала Кузнецова.