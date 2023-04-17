ТНТ представил новый выпуск реалити-шоу «Звёзды в Африке» с ужесточёнными условиями

Телеканал ТНТ показал зрителям очередной выпуск шоу «Новые звёзды в Африке». Четвертый сезон проекта отличается от всех предыдущих жесткими требованиями для участников. Звезды вынуждены добывать себе средства для пропитания и готовки.

Из-за сильного физического истощения они становятся более напряженными, а также заряженными на победу. Члены 2-х команд заняты созданием планов для «выкуривания» соперников. Негласным лидером одной из них является Иван Пышненко. У него здорово получается манипулировать остальными участниками. Хотя сперва показалось, что верх над конкурсантами взяла Наталия Медведева.

К коалиции Марии Погребняк присоединился ST (рэпер Александр Степанов). Он начал охоту за монетами. Компанию исполнителю составил Денис Лебедев, что помогло достать несколько монет. В ходе испытания сам боксер завоевал только одну монету.