Врач-онколог Иван Карасев призвал есть побольше рыбы для профилактики рака

Врач-онколог Иван Карасев назвал главные продукты для профилактики рака. По словам специалиста, антиоксиданты в составе этих продуктов могут противостоять опухолевым процессам.

Врач сделал акцент на том, что нужно употреблять как можно больше рыбы, в том числе селедки. Она окажется полезной для людей с нехваткой витамина омега-3. В этой рыбе содержится убихион, так называемый «код молодости». Омега также присутствует в арахисе, кунжуте, фисташках.

Кроме того, профилактике рака способствует растительное масло, но только нерафинированное. В нем содержится много витамина Е, который выступает главным действующим противораковым веществом.



